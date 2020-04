A la demande des actionnaires, la STB reporte son AGO

La Société Tunisienne de Banque (STB) a annoncé dans un communiqué que son Assemblée générale ordinaire prévue pour le 22 avril 2020 et qui devrait se tenir à distance a été reportée au 6 mai 2020 à 10h à Immeuble STB – Rue Hédi Karray- El Menzah- Cité des Sciences «Salle de Conférence».

Cette décision a été prise à la demande de certains actionnaires et pour permettre à tous les actionnaires intéressés de s’inscrire sur la plateforme dédiée, télécharger les documents, participer au vote à distance et accéder au lien de participation en ligne aux travaux de l’assemblée.

A rappeler que le pays vit une crise sanitaire aigue depuis plus d’un mois avec la propagation d’un virus mortel le covid-19 qui a obligé la Tunisie à entrer en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 3 mai 2020. 884 contaminés ont été recensés et annoncés jusqu'au 20 avril courant, sur un total de 17.287 dépistages, avec 148 rétablissements et 38 décès.

