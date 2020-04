Mohamed Ali Toumi : En temps de crise, tout établissement est à la disposition de lEtat

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Ali Toumi a revenu, ce lundi 20 avril 2020, lors de son passage sur le plateau de la chaîne Attessia, sur la contribution du secteur du tourisme dans la crise liée au Covid-19, et les mesures prises par l’Etat en faveur du secteur.

Mohamed Ali Toumi a indiqué les ministres Nizar Yaïche et Selim Azzabi sont en train de déployer des efforts montres afin de trouver les financements nécessaires pour sortir de la crise actuelle. « Finalement, le gouvernement doit agir comme une équipe pour pouvoir sortir de la crise ».

« Aujourd’hui je travaille sur les mécanismes qui permettront au secteur du tourisme de contribuer à cette crise. Bien que la situation pandémique ait impacté le secteur, le tourisme a réussi à montrer une nouvelle image à travers son engagement dans l’action solidaire. Cela dit, nous devons comprendre que le partage et la solidarité sont essentiels pour sortir de la crise », souligne le ministre du Tourisme.

Il a ajouté qu’en temps de crise, il n’y a pas lieu de parler d’établissements publics et d’autres privés. « Je connais les coulisses et ce qui se dit, mais nous sommes en situation de crise et tout établissement sur ce territoire doit être à la disposition de l’Etat et des Tunisiens ».

Revenant sur les mesures d’accompagnement économique et social pour le secteur du tourisme, Mohamed Ali Toumi a indiqué que l’Etat veille au paiement des salaires du mois d’avril à travers la contribution des 200 dinars, outre les mesures fiscales, le report du paiement des cotisations sociales et la suspension des poursuites judiciaires pour les chèques impayés. « La question qui se pose est celle de la mise en application des mesures », assure-t-il soulignant que ce volet implique d’autres parties intervenantes à l’instar de la Banque centrale et des banques.

Rappelons que le bilan national grimpe le 20 avril 2020 à 884 cas confirmés sur un total de 17.287 prélèvements, avec 38 décès et 148 rétablissements.

La Tunisie est en confinement général depuis le 22 mars 2020

