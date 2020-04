ARP - Des séances de dialogue avec le gouvernement les 22 et 23 avril

Le président de l’assemblée des représentants du peuple (ARP) Rached Ghannouchi a présidé ce lundi 20 avril 2020, une réunion par visioconférence du bureau de l’assemblée.

Après avoir examiné le message émis par le président de la République, le bureau de l’assemblée a décidé de tenir deux séances de dialogue avec le gouvernement dans le cadre de la cellule de crise.

La première séance se déroulera mercredi 22 avril en présence du ministre de l’Intérieur. Quant à la deuxième, elle sera organisée jeudi 23 avril et divisée en deux sessions : l’une se déroulera en présence du ministre des Affaires étrangères et du ministre d'Etat chargé du Transport, l’autre se passera en présence du ministre des Affaires locales, du ministre du Commerce et du ministre d'Etat chargé de la Gouvernance, de la Fonction publique et de la Lutte contre la corruption.

Le bureau a examiné la demande de la participation du président de la commission des affaires des Tunisiens à l'étranger et du bureau de la commission du développement régional dans les réunions de la cellule de crise. Il a décidé que la participation des bureaux des commissions à la réunion de la cellule de crise devrait être liée aux sujets débattus.

Le bilan national grimpe le 19 avril 2020 à 879 cas confirmés sur un total de 16.098 prélèvements, avec 38 décès et 43 rétablissements.

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et jusqu’au 3 mai 2020.

I.M