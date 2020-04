Pétrole : Le prix du baril américain s'effondre

Le prix du baril américain de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en mai est tombé à un niveau jamais égalé. Tout au long de la journée de ce lundi 20 avril 2020, il a poursuivi sa descente aux enfers pour tomber temporairement sous la barre des 0 dollar contre environ 114 dollars en 2011. En contrepartie, le prix du baril de Brent s’est situé à 26,53 dollars à 19h46 (GMT+1). Du jamais vu.



La raison de cet effondrement est le fait que les réserves approchaient de la saturation contre une demande anéantie par la pandémie de Covid-19, les restrictions de déplacements et la paralysie de nombreuses économies et une reprise qui s’annonce morose. En plus, le marché a été inondé de pétrole à bas coût suite à la guerre des prix entre le membre éminent de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), l’Arabie saoudite, et la Russie. Chacun d’eux voulant obtenir un maximum de parts de marché. Les deux pays ont accepté de réduire leur production, mais le mal était fait.

Dans le monde, 2.424.419 cas confirmés et 166.256 morts ont été recensés ce lundi 20 avril 2020. En Tunisie, 879 contaminés ont été recensés et annoncés jusqu'au 19 avril courant, sur un total de 16.098 dépistages, avec 43 rétablissements et 38 décès. Le pays est entré en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 3 mai 2020.

I.N