Nizar Yaiche et Samir Majoul examinent les possibilités de soutien aux entreprises

Le ministre des Finances Mohamed Nizar Yaiche a reçu, ce lundi 20 avril 2020 au siège du ministère, le président de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica) Samir Majoul accompagné des membres du bureau exécutif de la centrale patronale.

La rencontre a porté sur le suivi des propositions et des solutions possibles pour soutenir et accompagner les entreprises pendant cette période.

Rappelons que le chef du gouvernement a indiqué hier dimanche que l’accord conclu entre l’UGTT, l’Utica et le gouvernement est maintenu concernant les salaires du mois d’avril, assurant que l’Etat prendra en charge 200 dinars du salaire des employés des entreprises concernées et que l’employeur payera le reste. Elyes Fakhfakh a aussi précisé que l’employeur aura la possibilité de fixer les modalités, soit en comptabilisant les jours de congés ou en prévoyant des heures supplémentaires à effectuer plus tard, ou encore rien de cela.

Le bilan national grimpe le 19 avril 2020 à 879 cas confirmés sur un total de 16.098 prélèvements, avec 38 décès et 43 rétablissements. La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars 2020. Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

I.M