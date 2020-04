Sephire soutient leffort national dans la lutte contre la pandémie du Covid -19

Le Syndicat des Entreprises Pharmaceutiques Innovantes et de Recherche (Sephire) continue son soutien indéfectible à l’effort national de lutte contre l’épidémie du Covid-19 et concentre ses efforts et ses moyens pour le soutien à l’effort de la cellule nationale de crise sur tous les plans :

Le soutien direct à la commission de gestion des dons au niveau du ministère de la santé via des dons pour l’achat de matériel de protection, de ventilation et de réanimation en accord avec les besoins du pays;

Le soutien direct aux structures tertiaires et secondaires nationales et régionales dans la mise en place des circuits Covid et la mise à disposition de médicaments, d’équipements de protection, de ventilation et de réanimation.

Une attention particulière a été accordée par nos adhérents aux régions les plus défavorisées en ligne avec les recommandations des autorités de tutelle et en collaboration avec la société civile et le personnel soignant;

Le soutien à la cellule nationale de crise via des dons directs au fonds national.

En tant qu’entreprises responsables et fières de se conformer aux instructions des pouvoirs publics, les adhérents du SEPHIRE ont tous respecté les mesures de confinement en mettant leurs employés en télétravail et en suspendant temporairement la visite médicale afin de protéger leurs collaborateurs, leurs partenaires et les patients.

En même temps, et en dépit de la situation nationale et internationale, nos entreprises adhérentes continuent à approvisionner le marché en médicaments indispensables à la santé des patients tunisiens, en faisant fonctionner leurs usines de fabrication locale et en maintenant l’approvisionnement de de la Pharmacie Centrale de Tunisie.

Nos médecins & pharmaciens et toutes nos équipes sont également à la disposition des professionnels de la santé pour maintenir la formation et l’information médicale concernant l’épidémie du Covid-19 ou toute autre maladie ou médicaments.

Le SEPHIRE salue l’effort national déployé à tous les niveaux et remercie les professionnels de la santé pour les efforts considérables consentis dans la gestion de cette crise sans précédent et se met à leur disposition pour continuer le combat avec toutes les tunisiennes et tous les tunisiens et maîtriser l’épidémie.