Abdellatif Mekki : A partir du 4 mai, le confinement se poursuivra mais dune façon intelligente !

Le ministre de la Santé Abdellatif Mekki est revenu, ce lundi 20 avril 2020, sur le déconfinement, sur les tests notamment le problème technique de l’Institut Pasteur et les tests de contrôle ainsi que les tests rapides et la stratégie d’utilisation.

Invité de Hamza Belloumi dans son émission La Matinale sur Shems FM, le ministre a indiqué en réponse à une question sur si on a dépassé la phase de danger : «Le plus exact, c’est qu’on évite la phase de danger jusqu’ici, mais une route tortueuse reste à accomplir et il faut qu’on renforce notre stratégie qui nous a évité le danger, en espérant avoir de bons résultats au final».

Et d’ajouter : «A partir du 4 mai, le confinement se poursuivra mais d’une façon intelligente. Déjà ce confinement sanitaire général comprend des exceptions qui concernent les corps de métiers qui doivent continuer à travailler (armée, forces de l’ordre, santé, commerce, distribution, agriculture). Le 4 mai, il y aura un confinement intelligent, smart, ciblé, en préservant les mêmes objectifs sanitaires, mais avec d’autres moyens qui se basent plus sur la discipline du citoyen. Le citoyen s’est habitué au coronavirus, on peut l’embarquer dans une nouvelle expérience, avec la reprise d’autres corps mais avec des précautions individuelles extrêmes. Ce sera annoncé au temps opportun, en précisant les corps, les activités (éducation et l’enseignement supérieur), les régions, les localités, les délégations au sein de gouvernorats, … . Ceci demande une force organisationnelle et plus de discipline de la part du citoyen. C’est un pilotage à vue d’œil, on espère réussir et apporter l’utilité pour la société et l’Etat».

S’agissant du problème survenu à l’Institut Pasteur qui a touché un certain nombre d’analyses –NDLR 893 analyses sur 3 jours les 16, 17 et 18 avril courant selon M. Belloumi mais non confirmé par le ministre–, M. Mekki a affirmé que ceci n’influence pas la prise en charge du patient. Ce dernier est placé dans une zone tampon avec certaines précautions jusqu’à l’arrivée de l’analyse déterminant s’il est atteint ou pas du covid-19.

Il a expliqué que l’institut dispose d’une grande capacité d’analyses qui peut atteindre les 1.000 analyses par jour qui n’a pas été atteinte jusqu’ici. Il a expliqué que les résultats qui n’ont pas été réalisé la veille seront rattrapés le lendemain.

Et de marteler que la situation épidémiologique ne s’analyse pas sur la base de la courbe des atteints mais sur plusieurs facteurs dont notamment les chaines d’infection sur le terrain, en réagissant à une remarque de l’animateur évoquant l’euphorie des Tunisiens en apprenant qu’il y avait deux contaminations uniquement alors que ceci n’était pas vrai, vu que les résultats de l’Institut Pasteur était biaisés.

Le ministre a tenu à noter dans ce contexte qu’il y a certains jours où ces équipes se focalisent sur le contrôle des personnes qui sont aux hôpitaux et aux centres d’accueil et qu’après le rétablissement, 2 analyses espacées de 48 h sont effectuées sur les contaminés pour déterminer si le virus a disparu ou pas. Si c’est le cas, ils sont relâchés, en leur demandant de garder les masques et en les contrôlant de nouveau après un certain moment.

En réponse à une interrogation, il a précisé que ceux qui dépassent les 14 jours entrent dans le stade d’analyses de contrôle, qu’il y a 140 patients hospitalisés et 30 en réanimation et que tous les jours, ses équipes réalisent entre 10 et 12 tests de contrôle en moyenne. Mais, pour ne pas gaspiller, ils pensent dorénavant ne plus faire les tests qu’après 21 ou 25 jours.

S’agissant des tests rapides, alors que leur usage était prévu la veille, Abdellatif Mekki a indiqué qu’il commencera aujourd’hui ou demain au Grand Tunis et à Kébili, qu’il y a une stratégie et que sur la base des résultats sur le terrain, il y aura des ajustements avant d’enchainer avec les tests massifs mais ciblés.

A rappeler que le pays vit une crise sanitaire aigue depuis plus d’un mois avec la propagation d’un virus mortel le covid-19 qui a obligé la Tunisie a entré en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 3 mai 2020. 879 contaminés ont été recensés et annoncés jusqu'au 19 avril courant, sur un total de 16.098 dépistages, avec 43 rétablissements et 38 décès.

I.N