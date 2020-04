Affaire des bavettes - Jalel Zayati : je ne vais rien livrer !

L’affaire des bavettes de protection lavables a suscité une vive polémique. Présent dans la soirée d’hier, jeudi sur le plateau de Moez Ben Gharbia, sur la chaîne Carthage +, le député Al Badil, Jalel Zayati a assuré qu’il a été contacté par le ministère du Commerce par l’intermédiaire du ministère de l’Industrie, pour une commande de 32 millions de bavettes lavables au total.

« J’étais pratiquement réquisitionné, et je n’ai toujours pas reçu de bon de commande. J’ai fait tous les contacts pour assurer la quantité nécessaire à la fabrication de la première tranche de la commande à savoir, 2 millionq de bavettes. Et c’est un devoir national après tout et je n’avais pas une grande marge de bénéfices », assure le député, ajoutant qu'il a été contacté par le ministère de l'Industrie et des PME, depuis le 7 avril 2020, avant la fixation du cahier des charges, établi samedi dernier.





L’affaire a pris de l’ampleur, tenant compte des réclamations parvenues même à l’Instance de lutte contre la corruption (Inlucc) à propos de suspicion de corruption, outre le fait qu’un député n’a pas le droit de conclure des marchés avec l’Etat.

Pour couronner le tout, le ministre de l’Industrie et des PME, Salah Ben Youssef s’est exprimé sur le sujet lors d’une conférence de presse, assurant qu’il n’était pas au courant que le chef d’entreprise était un député et qu’il l’a réquisitionné en se basant sur la qualité de ses produits.

Revenant encore une fois sur la polémique, le député Jalel Zayati a indiqué, ce vendredi 17 avril 2020, dans une déclaration à Mosaïque Fm qu’il n’est concerné par aucun marché avec l’Etat, et qu’il renonce à toute l’affaire, d’autant plus qu’il n’a même pas reçu de bon de commande.

« J’ai déjà mes clients et des commandes pour l’étranger. Pour moi, je n’ai rien livré et je ne vais rien livrer. L’objectif était de faire primer l’intérêt de l’Etat et de contribuer au retour de l’activité économique, mais comme cela a créé tout ce scandale, je me retire de toute cette histoire », assure le député.





La Tunisie est en confinement général depuis le 22 mars 2020 et jusqu'à nouvel ordre. Le bilan total des cas confirmés au Covid-19 a atteint 864 et 37 décès au 17 avril 2020.



