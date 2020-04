Mohamed Chaouch succède à Chokri Hammouda

Dans une déclaration accordée à Business News, vendredi 17 avril 2020, le chargé de communication auprès du ministère de la Santé, Chokri Nafti a annoncé la nomination de Mohamed Chaouch au poste de directeur général des soins de santé de base succédant ainsi à Chokri Hammouda. Ce dernier a été récemment nommé directeur général de l’Instance nationale de l’Evaluation, de l’Assurance-Qualité et de l’Accréditation.

Médecin senior, Mohamed Chaouch était directeur du dossier du pèlerinage au ministère de la Santé. En 2018, il est nommé directeur chargé de l’évaluation des activités de santé de base au sein du ministère de la Santé.

La désignation de Chokri Hammouda dans son nouveau poste a fait polémique. Certains ont affirmé que le ministre la Santé Abdellatif Mekki l’a écarté. Mais le ministre a mis fin à ses rumeurs assurant que Chokri Hammouda a été promu.

La Tunisie vit une crise depuis plus d’un mois avec la propagation du Covid-19 qui a contaminé 822 personnes jusqu'au 16 avril courant, sur un total de 13.930 dépistages, avec 43 rétablissements et 37 décès. Le pays est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

R.A