Nouveau programme de vols de rapatriement à partir du samedi 18 avril

Suite à la troisième réunion de la commission nationale chargée du suivi du confinement général sanitaire et des Tunisiens bloqués à l’étranger, tenue hier jeudi 16 avril, le ministère du Transport a publié un communiqué aujourd’hui vendredi 17 avril pour annoncer le calendrier des vols supplémentaires pour le rapatriement des Tunisiens bloqués dans plusieurs pays à l’étranger. Le programme commence demain samedi 18 avril jusqu’au 2 avril.

Tunisiens rapatriés seront mis automatiquement à l’isolement sanitaire et vont passer à partir de la date de leur arrivée en Tunisie une période de 14 jours en isolement.

Le Programme :

Un vol Tunisair de Marseille (France) Samedi 18 avril

Un vol Tunisair de Djeddah (Arabie Saoudite) Dimanche 19 avril

Un vol Nouvelair de Libreville (Gabon) 20 avril

Un vol Tunisair de Frankfurt Allemagne 20 avril

Un vol Nouvelair de Yaoundé (Cameroun) Mardi 21 avril

Un vol de Nouvelair N'Djamena (Tchad) Mardi 21 avril

Un vol Qatar Airways de Doha (Qatar) Mardi 21 avril

Un vol Air France de Paris (France) Mardi 21 avril

Un vol Tunisair de Toulouse (France) Mercredi 22 avril

Un vol Tunisair de Lyon (France) Jeudi 23 avril

Un vol Tunisair de Frankfurt (Allemagne) Vendredi 24 avril

Un vol Tunisair de Varsovie (Pologne) Vendredi 24 avril

Un vol Tunisair de Paris (France) Samedi 25 avril

Un vol Tunisair de Djeddah (Arabie Saoudite) Dimanche 26 avril

Un vol Tunisair d’Alger (l’Algérie) Lundi 27 avril

Un vol du Riadh (Arabie Saoudite) Mercredi 29 avril

Un vol Air France de Paris (France) Mercredi 29 avril

Un vol Emirates de Dubaï (Émirats arabes unis) Jeudi 30 avril

Un vol Tunisair de Montréal (Canada) Samedi 2 mai

Pour rappel les vols de rapatriement ont commencé le 15 mars et jusqu’au 15 avril il y a eu 168 vols de rapatriement.

A rappeler que le pays vit une crise sanitaire aigue depuis plus d’un mois avec la propagation d’un virus mortel le Covid-19 qui a contaminé 822 cas annoncés jusqu'au 16 avril courant, sur un total de 13.930 dépistages, avec 43 rétablissements et 37 décès. Pour y remédier, la Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

R.A