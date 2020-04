Kaïs Saïed : je suis sorti la nuit pour que personne ne me voie

A cette occasion, il a pointé la corruption proliférant dans plusieurs régions, insistant sur la nécessité de rétablir la confiance du citoyen afin qu’il ne sente pas comme une simple carte électorale, mais qu’il doit participer à la prise de décision. Il a, de ce fait, souligné le grand travail qu’il faut abattre à ce niveau, affirmant : « c’est une responsabilité collective que nous partageons tous, et dont nous devons tous en décider ».

Le chef de l’Etat a, également, dénoncé les spéculations concernant les ventes des masques de protection et la semoule, assurant qu’il est impératif de respecter la dignité des Tunisiens. Il a ajouté que la plus dure des tortures demeure la privation des droits de l’homme les plus basiques.