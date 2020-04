L'ambassadeur de France Olivier Poivre dArvor reçu par Noureddine Erray

La coopération tuniso-française aux niveaux bilatéral et multilatéral dans le cadre de l’Union européenne a été au centre de la rencontre qui a réuni vendredi 17 avril 2020, le ministre des Affaires étrangères, Noureddine Erray et l'ambassadeur de France en Tunisie Olivier Poivre d'Arvor.

Le ministre des Affaires étrangères a valorisé le soutien de la France à la Tunisie pour faire face aux répercussions économiques du Covid-19 en soulignant la solidarité entre les deux pays face à la pandémie.

La réunion a examiné les possibilités de faciliter le retour des citoyens tunisiens et français bloqués dans les deux pays à cause des mesures prises dans le cadre de la prévention du Covid-19. L’accent a été mis également sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, dont le dossier libyen.

M. Erray a souligné l’importance de renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays afin de servir l'intérêt commun des deux peuples amis dans cette situation délicate. Il a mis en exergue la nécessité de renforcer la solidarité internationale pour faire face à l’épidémie, en rappelant l'initiative du président de la République qui préconise une approche mondiale plus efficace pour atténuer les répercussions de la crise, étant donné que cette pandémie représente une menace pour la paix et la sécurité internationales.

Pour sa part, l'Ambassadeur de France a affirmé l’aspect exceptionnel de la coopération tuniso-française, saluant la stratégie adoptée par la Tunisie dans la lutte contre le Covid-19. Il a exprimé la volonté de la France de continuer à soutenir la Tunisie pour surmonter les difficultés économiques causées par le coronavirus.

Rappelons que la Tunisie vit une crise sanitaire majeure depuis plus d’un mois avec la propagation d’un virus mortel le covid-19 qui a contaminé 822 cas annoncés jusqu'au 16 avril courant, sur un total de 13.930 dépistages, avec 43 rétablissements et 37 décès. Pour y remédier, la Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

I.M