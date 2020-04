Mise en place dun nouveau programme de rapatriement des Tunisiens bloqués à létranger

Un nouveau programme de rapatriement de Tunisiens bloqués à l’étranger sera mis en place, a annoncé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué ce vendredi 17 avril 2020.

Une réunion de la commission nationale chargée du suivi du confinement général sanitaire et des Tunisiens bloqués à l’étranger s’est tenue la veille au siège du ministère. A l'issue de cette réunion, à été décidée la programmation de nouvelles dessertes de rapatriement de et vers différentes destinations la semaine prochaine.

Cette troisième réunion de coordination avait pour objectif de surmonter les difficultés et trouver des solutions aux problématiques qui entravent le processus d'évacuation des Tunisiens bloqués dans un certain nombre de pays dans le monde. Il a été convenu de déployer tous les efforts possibles pour accélérer le rythme des rapatriements, en particulier pour les cas d'urgence, et assurer le retour du plus grand nombre possible de Tunisiens bloqués dans les plus brefs délais. Par ailleurs, il a été décidé de mettre en place un programme de rapatriement des étudiants tunisiens qui ont quitté leurs foyers et leurs domiciles à cause de la suspension des cours dans plusieurs universités.

Ont pris part à la réunion le ministre des Affaires étrangères Noureddine Erray, le ministre de l’Intérieur Hichem Mechichi, le ministre d’Etat du Transport et de la Logistique Anouar Maârouf, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Slim Choura, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat Mohamed Ali Toumi, la secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères Salma Ennaifer, le conseiller du chef du gouvernement Hédi Damak outre les membres de la commission et hauts cadres de l’Etat.

A rappeler que le pays vit une crise sanitaire aigue depuis plus d’un mois avec la propagation d’un virus mortel le Covid-19 qui a obligé la Tunisie à entrer en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020. 822 contaminés ont été recensés et annoncés jusqu'au 16 avril courant, sur un total de 13.930 dépistages, avec 43 rétablissements et 37 décès.

La crise sanitaire touche le monde entier et la moitié de la planète est confinée. La majorité des pays ont suspendu les dessertes sauf pour rapatriement ou appovionnement en biens de nécessité, ce qui est le cas de la Tunisie.

I.N