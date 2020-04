Mohsen Marzouk appelle à fixer la date de la levée progressive du confinement

Le leader de Machrouû Tounes, Mohsen Marzouk, a appelé dans un post publié ce vendredi 17 avril 2020, sur les réseaux sociaux, à fixer la date de la levée progressive du confinement général, en identifiant les meilleures conditions afin de faire réussir la stratégie de sortie à l’instar des autres pays. « Que ce soit après deux ou trois semaines, l'essentiel est de fixer une date pour que les gens sachent organiser leur vie» a-t-il écrit.

Il a souligné que la performance du gouvernement dans la lutte contre l’épidémie ne concernera pas uniquement la période du confinement étant donné que la plupart des citoyens ont respecté les mesures mais le gouvernement n'a pas donné l’exemple, selon ses dires.

Le leader de Machrouû Tounes a ajouté que ceux qui ont fourni davantage d’efforts, au cours de cette période, sont le secteur médical et paramédical, l'armée et la sécurité. « Il n'y a pas eu de pression sur la réanimation et le traitement des cas dangereux en Tunisie, comme ce fut le cas dans les hôpitaux européens et américains, selon les données du ministère de la Santé » a-t-il précisé.

Il a indiqué que les réalisations du gouvernement consistent à faire réussir la sortie du confinement, en rétablissant l'économie et atténuer les répercussions sociales. Ceci nécessite, selon lui, une bonne préparation dont la première étape consiste à fixer la date de sortie du confinement à partir d'aujourd'hui.

A rappeler que le pays vit une crise sanitaire aigue depuis plus d’un mois avec la propagation d’un virus mortel le covid-19 qui a contaminé 822 cas annoncés jusqu'au 16 avril courant, sur un total de 13.930 dépistages, avec 43 rétablissements et 37 décès. Pour y remédier, la Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

I.M