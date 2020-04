Covid-19 : la STB précise les modalités de son AGO

A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. La Société Tunisienne de Banque (STB) a annoncé dans un communiqué que son Assemblée générale ordinaire prévue pour le 22 avril 2020 devrait se tenir à distance sans présence physique des actionnaires.

Néanmoins tout actionnaire désirant assister physiquement doit se conformer aux dispositions de sécurité sanitaire, les structures de la banque mettront, dans le cadre de l’organisation de l’assemblée, les moyens nécessaires pour veiller au respect de ces procédures.

Les modalités d’organisation de l’Assemblée Générale des actionnaires sont fixées en application stricte des impératifs sanitaires et conformément aux mesures prises par le CMF en date du 19 mars 2020 afférentes à ce sujet.

En conséquence les actionnaires sont invités à privilégier leurs participations à distance, via un vote exprimé par courrier officiel, ou donner pouvoir à la présidente de l’Assemblée, ou à tout actionnaire présent physiquement, dont le représentant des actionnaires minoritaires.

Les actionnaires sont invités à consulter le site web à l’adresse suivante : www.stb.com.tn pour s’enregistrer, et accéder ainsi à la plateforme dédiée, et ce pour consulter les documents de l’assemblée mis à leurs dispositions notamment le formulaire spécial de vote.

Les actionnaires qui désirent assister à distance aux travaux de l’assemblée doivent demander le lien d’accès qui leur sera communiqué par mail pour leur permettre de suivre en direct le déroulement de l’assemblée, d’interagir et poser des questions et avoir les réponses directement.

A rappeler que le pays vit une crise sanitaire aigue depuis plus d’un mois avec la propagation d’un virus mortel le covid-19 qui a obligé la Tunisie a entré en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020. 822 contaminés ont été recensés et annoncés jusqu'au 16 avril courant, sur un total de 13.930 dépistages, avec 43 rétablissements et 37 décès.

D’après communiqué