Refus daccueillir des patients de Djerba : le ministère public ouvre une information judiciaire

Le porte-parole du Tribunal de première instance de Médenine, Mourad Ouederni, a indiqué, ce jeudi 16 avril 2020, dans une déclaration à l’agence Tap que le ministère public a ordonné l’ouverture d’information judiciaire pour non-assistance à une personne en danger et entrave au droit de travail, et ce, à la suite du refus d’accueillir des patients Covid+, originaires de Djerba, au CHU de Médenine.

En effet, le CHU de Médenine avait refusé d’accueillir des patients sous prétexte que Djerba était un cluster. Sami Milouchi, chef de l’équipe de prévention au CHU de Médenine a souligné que l’hôpital ne dispose pas des moyens pour accueillir les malades de Djerba dans la mesure où il dispose d’une équipe réduite.

Les maires des trois municipalités de Djerba ainsi que les représentants des organisations nationales réunis, aujourd’hui même, ont dénoncé ces comportements "honteux et irresponsables" envers les malades, appelant les autorités régionales et centrales à assumer leurs responsabilités et à tenir leurs engagements légaux et constitutionnels quant au droit de la région aux soins sanitaires sur tout le territoire tunisien.

Rappelons que la Tunisie a enregistré 822 contaminations au Covid-19, selon le dernier bilan du ministère de la Santé en date du 16 avril courant, sur un total de 13 930 dépistages. La Tunisie a enregistré 37 décès.

La Tunisie est confinement total depuis le 22 mars 2020 et jusqu’au 19 avril 2020

Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

S.H