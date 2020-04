Fonds 1818 : le ministère de la Santé accumule plus de 186 MD de dons

Le ministère des Finances a annoncé que le total des dons versés au fonds 1818 de lutte contre le Covid-19 atteint, jusqu'au 15 avril, 186,828 MD.

Dans un communiqué émis jeudi 16 avril 2020, le ministère a indiqué que le compte postal 1818 est toujours valable et que le montant a été transféré automatiquement au « compte de la prévention et de la lutte contre les pandémies », créé par le ministère de la Santé le 26 mars 2020. Les dons seront consacrés au secteur de la santé et dans la lutte contre les épidémies, selon la même source.

Les travaux de la commission mixte chargée d’assurer la gestion des fonds collectés se poursuivent, a précisé le ministère.

Rappelons que le covid-19 a contaminé 780 cas annoncés jusqu'au 15 avril courant, sur un total de 13.137 dépistages avec 43 rétablissements et 35 décès.

I.M