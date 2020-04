Photo du jour : à Sahloul, un respect du confinement à la tunisienne pour l'inauguration de l'unité covid+ !

Le constat est affligeant mais les dispositions du confinement sont de plus en plus bafouées et parfois par les autorités elles-mêmes !

La photo pise ce jeudi matin 16 avril 2020 est accablante. Le ministère de la Santé normalement premier garant du respect des mesures imposées par le gouvernement pour limiter la propagation du coronavirus est également le premier à ne pas s’y soumettre, récidivant avec un encombrement déconseillé.

Célébrant l’inauguration de l’unité covid+ à l’hôpital Sahloul en présence notamment du ministre Abdellatif Mekki, du secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT) Noureddine Taboubi et du président de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica) Samir Majoul, on remarque qu’il y a aucun respect de la distanciation sociale. On ne dirait pas que la photo a été prise en période de confinement tellement les gens se bousculent à certains endroits, si certains ne portaient pas des masques de protection. Un comble sachant les efforts déployés par le gouvernement pour éviter ce genre de comportement dangereux et qui peuvent aider à une propagation massive de l’épidémie.

A rappeler que le pays vit une crise sanitaire aigue depuis plus d’un mois avec la propagation d’un virus mortel et a du imposé confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020. le covid-19 a contaminé 780 cas annoncés jusqu'au 15 avril courant, sur un total de 13.137 dépistages, touché 23 gouvernorats avec 43 rétablissements et 35 décès.

Crédit Photo : Knooz FM