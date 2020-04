Tunisie-Portugal : vers le renforcement de la coopération entre les deux pays

Les relations bilatérales et multilatérales dans le cadre de l'Union européenne, ont été au centre de l’entretien téléphonique tenu aujourd’hui, mercredi 15 avril 2020, entre le ministre des Affaires étrangères Noureddine Erray et son homologue portugais Augusto Santos Silva.

Les deux ministres ont souligné « la nécessité de poursuivre les efforts de coopération dans différents domaines, à la lumière des perspectives prometteuses de développement des relations économiques et des échanges commerciaux entre la Tunisie et le Portugal ».

L’entretien a également abordé les moyens de lutter contre le Covid-19 et les mesures prises pour prévenir cette pandémie et réduire ses répercussions sanitaires et économiques.

Contrairement à ses voisins européens, le Portugal s’en sort relativement bien dans sa lutte contre la propagation du Covid-19. Le Portugal compte 567 décès depuis le début de l'épidémie tandis que l’Espagne a fait 18.255 décès à cause du virus.

Le dernier bilan publié par le ministère de la Santé en date du 14 avril 2020, fait état de 21 nouveaux cas enregistrés faisant grimper le bilan national à 747 cas confirmés sur un total de 12.415 prélèvements. Le nombre de décès s’élève à 34 personnes.

La Tunisie est en confinement général depuis le 22 mars 2020.

