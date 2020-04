Le ministre de l’Enseignement supérieur, Slim Choura, a indiqué, lors de son audition ce mercredi 15 avril 2020, à l’ARP, que le ministère et la commission des universités examineront tous les scénarios possibles pour mener à bien l’année universitaire en cours.

Slim Choura a souligné, que sur les 28 semaines de cours, cinq sont à terminer et que le délai peut être compressé à 3 semaines. Il a affirmé que la commission des universités se réunira lundi prochain pour étudier les différentes formules et adapter à chacune un calendrier, précisant que « sauf cas extrême » l’année universitaire sera achevée.

« Nous devons nous préparer à toute éventualité, à une reprise fin avril ou début mai si le confinement est levé à cette date ou alors en juin et juillet si le confinement est levé fin mai. Les scénarios que nous envisageons ne sont pas statiques et peuvent évoluer selon la situation sanitaire et les décisions qui en résultent mais j’ose croire que n’irons pas vers le pire et que nous arriverons à achever l’année comme il se doit et nous mettons tout en oeuvre pour que ce soit fait dans les meilleures conditions » a-t-il ajouté.

La Tunisie est en confinement général depuis le 22 mars et jusqu'au 19 avril 2020.

M.B.Z