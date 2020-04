Selim Azzabi et Salah Ben Youssef visitent des laboratoires pharmaceutiques à Ben Arous et Zaghouan

Le ministre du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale, Selim Azzabi et le ministre de l’Industrie et des PME, Salah Ben Youssef ont effectué mardi 14 avril 2020 une visite de travail aux gouvernorats de Ben Arous et de Zaghouan. A cette occasion, Ils ont visité les laboratoires pharmaceutiques SAIPH, TERIAK et SANOFI.

Dans ce contexte, Selim Azzabi a valorisé le rôle que jouent ces laboratoires en cette période de crise en fournissant les fournitures médicales et répondant aux besoins nécessaires du secteur de la santé pour lutter contre la propagation de Covid-19.

Les deux ministres ont également passé en revue le déroulement de l'activité de la société SAGEMCOM à Ben Arous, spécialisée dans le domaine des industries électroniques, où ils ont souligné l'importance de préserver la main-d'œuvre d'expertise tunisienne travaillant dans les unités de recherche ainsi que le développement et la production de cette société.

Le dernier bilan publié par le ministère de la Santé en date du 14 avril 2020, fait état de 21 nouveaux cas enregistrés faisant grimper le bilan national à 747 cas confirmés sur un total de 12.415 prélèvements. Le nombre de décès s’élève à 34 personnes.

La Tunisie est en confinement général depuis le 22 mars 2020.

Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

I.M