Elyes Fakhfakh inaugure lexposition virtuelle sur la science et la technologie

Le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, a inauguré ce mardi 14 avril 2020, l'exposition virtuelle nationale sur la science, la technologie et la créativité pour lutter contre l'épidémie du Covid-19 au pôle technologique d’El Ghazela.

Elyes Fakhfakh a écouté une présentation sur la plate-forme nationale pour la recherche et l'innovation lancée par le ministère de l'Enseignement supérieur en partenariat avec le ministère de la Santé, le ministère des Technologies de la communication et de la Transformation numérique et le ministère de l'Industrie.

Il a également examiné certaines initiatives nationales visant à lutter contre le virus par le biais de la recherche scientifique et de l’innovation pour trouver des applications innovantes telles que le développement de la vaccination, la fabrication et l'entretien de matériel médical et l'utilisation de techniques d'intelligence artificielle pour lutte contre le Covid-19 dans tous les domaines vitaux. Elyes Fakhfakh a pu observer certaines applications dédiées notamment à la surveillance de l'engagement des citoyens concernés par la quarantaine obligatoire et l’analyse des appels entrants dans les centres d'assistance médicale d'urgence SAMU.

Le chef du gouvernement a enfin souligné l’importance de la créativité et de l’innovation pour venir à bout de la crise sanitaire causée par le Covid-19.

Rappelons que le dernier bilan publié par le ministère de la Santé en date du 13 avril 2020, fait état de 19 nouveaux cas enregistrés faisant grimper le bilan national à 726 cas confirmés sur un total de 11.825 prélèvements. Le nombre de décès s’élève à 34 personnes.

La Tunisie est en confinement général depuis le 22 mars 2020

M.B.Z