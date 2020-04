Abdellatif Mekki : généraliser les tests na aucun sens

« Généraliser les tests n’a aucun sens » a affirmé ce mardi 14 avril 2020, le ministre de la Santé, Abdellatif Mekki, lors de son intervention sur la Radio nationale.

« Vous avez entendu hier le président français expliquer que les tests seront uniquement réalisés sur les personnes qui présentent des symptômes et ceux qui ont été en contact avec ces personnes. Ceci n’est pas fortuit mais est basé sur des concertations et des études scientifiques. A quoi bon faire des tests à des gens sains qui pourront contracter le virus quinze minutes plus tard ? » a expliqué le ministre.

Au sujet des masques de protection à usage non médical destinés au grand public, Abdellatif Mekki a précisé que la fabrication est en cours et que la commercialisation se fera dans les prochains jours. « Les personnes qui ne peuvent pas se payer les masques pourront les avoir gratuitement mais là j’appelle à la solidarité de tous et au sens de la responsabilité. Les personnes qui peuvent se le permettre doivent payer leurs masques pour ne pas pénaliser les autres » a-t-il ajouté.

Le ministre a enfin souligné que si le virus du Covid-19 tue, l’arrêt de l’économie aussi peut tuer, précisant que le ministère de la Santé ne subit pas des pressions pour lever le confinement mais doit évaluer la situation en collaboration avec de nombreux intervenants pour une vision plus globale de la situation avec une priorisation de l’aspect sanitaire. Il a toutefois estimé que la levée du confinement n'est pas possible surtout dans certaines régions.

Rappelons que le dernier bilan publié par le ministère de la Santé en date du 13 avril 2020, fait état de 19 nouveaux cas enregistrés faisant grimper le bilan national à 726 cas confirmés sur un total de 11.825 prélèvements. Le nombre de décès s’élève à 34 personnes.

La Tunisie est en confinement général depuis le 22 mars 2020

Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

M.B.Z