Le ministère de la Défense continue à renforcer les mesures de protection des frontières

Dans un communiqué publié aujourd’hui mardi 14 avril 2020, le ministère de la Défense a renouvelé son engagement de suivi de la situation sécuritaire dans les frontières tuniso-libyennes, tout en faisant preuve de la plus grande vigilance, en se préparant à une détection rapide de tous les mouvements suspects et à une confrontation stricte de chaque situation d’urgence. Le ministère de la Défense a assuré que ses actions sont en étroite coopération avec les forces de sécurité, la Garde nationale et la douane.

Pour rappel, le ministère de la Défense a annoncé depuis le 26 mars 2020 le renforcement des mesures de défense, et ce pour sécuriser les frontières et pour limiter la propagation du Covid-19.

Rappelons que le dernier bilan publié par le ministère de la Santé en date du 13 avril 2020, fait état de 19 nouveaux cas enregistrés faisant grimper le bilan national à 726 cas confirmés sur un total de 11.825 prélèvements. Le nombre de décès s’élève à 34 personnes.

La Tunisie est en confinement général depuis le 22 mars 2020

Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

R.A