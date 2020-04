Au ministère de lEducation, la distanciation nest pas de rigueur !

Crédit Photo: Oussama Saafi

L’heure est au confinement total et à la distanciation physique on ne cesse de le marteler et le ministre de la Santé a même pleuré en suppliant les citoyens de respecter les consignes de sécurité et de ne pas se rassembler, sous aucun prétexte.

Pourtant, aujourd’hui, mardi 14 avril 2020, les journalistes se sont amassés lors de la conférence de presse du ministre de l’Education à laquelle ils ont été conviés.

Aucune distanciation n’a été respectée alors que le ministre parlait de l’éducation à distance et de cours prodigués sur des plateformes numériques ou sur une chaîne spécialisée.

Ce n’est pas du tout la première fois qu’un tel spectacle se produit. Le ministère de la Santé n’était pas en reste. Il y a quelques semaines, les journalistes attendaient devant le bureau du ministre pour une déclaration dans un couloir exigu. Depuis, les conférences ont commencé à se tenir à l’extérieur avant d’être petit à petit réduites au strict minimum.

Rappelons que le dernier bilan publié par le ministère de la Santé en date du 13 avril 2020, fait état de 19 nouveaux cas enregistrés faisant grimper le bilan national à 726 cas confirmés sur un total de 11.825 prélèvements. Le nombre de décès s’élève à 34 personnes.

La Tunisie est en confinement général depuis le 22 mars 2020

M.B.Z