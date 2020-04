Watania éducative, la nouvelle chaine diffusera à partir du mercredi 15 avril

Lors d’une conférence de presse commune tenue ce matin du mardi 14 avril 2020, des accords de partenariat ont été signés entre le ministère de l'Éducation et la Télévision Nationale pour lancer la chaîne éducative qui commencera à diffuser des leçons à partir de demain, mercredi 15 avril à 10h00.

Le ministre de l'Éducation, Mohamed Hamdi, a annoncé lors de cette conférence de presse le lancement de plateformes virtuelles avec des méthodes pédagogiques mises en œuvre par des enseignants et des professeurs sous la supervision d’inspecteurs, ces plateformes, couvriront tous les niveaux d'enseignement.

Dans son discours, Mohamed Hamdi a regretté l'absence d'une structure législative permettant l'enseignement à distance et aussi l'absence d'une structure logistique et technique capable d’assurer l’égalité des chances pour tous, et ces problèmes seront bientôt corrigés selon ses propos.

Le président directeur général de la télévision et de la radio nationale Lassâad Dahech a, quant à lui, estimé que le lancement d'une chaîne de télévision en moins de dix jours représente un défi pour l'organisme de télévision, un défi gagné selon ses dires, indiquant que les accords qui ont été signés ce matin ne concernent pas seulement la chaîne éducative, mais tous les fondements des relations entre le ministère et la chaîne.

Rappelons que le dernier bilan publié par le ministère de la Santé en date du 13 avril 2020, fait état de 19 nouveaux cas enregistrés faisant grimper le bilan national à 726 cas confirmés sur un total de 11.825 prélèvements. Le nombre de décès s’élève à 34 personnes.

La Tunisie est en confinement général depuis le 22 mars 2020

R.A