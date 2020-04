Néjib Karafi : les usines de textile peuvent produire 30 millions de masques en deux semaines

Le directeur général de la Fédération Tunisienne du Textile et de l'Habillement (FTTH), Néjib Karafi, a indiqué ce mardi 14 avril 2020 sur les ondes de Shems FM, que la production des 30 millions de masques n’est pas encore lancée et que les usines de textile de Tunisie sont capables d’assurer la production rapidement. « Cela pourrait prendre deux semaines seulement» a-t-il ajouté.

L’AFNOR (agence française de la validation), direction générale de l’armement en France et le centre technique du Textile ont fixé 180 combinaisons de tissus pour la production des masques alternatifs. Parmi ces combinaisons, un comité technique du ministère de la Santé, du ministère de l’Industrie et de la Pharmacie centrale ont choisi une seule combinaison qui est moins chère que les autres et composée d’une matière première disponible en Tunisie pour une production 100% tunisienne. « Ces masques seront distribués par la Pharmacie centrale dont le prix de vente est fixé à 1,900 dinar »

Il a également souligné que les usines disposant des matières premières des autres combinaisons fixées peuvent aussi fabriquer les masques après avoir obtenu l’aval du ministère de la Santé.

Rappelons que le dernier bilan publié par le ministère de la Santé en date du 13 avril 2020, fait état de 19 nouveaux cas enregistrés faisant grimper le bilan national à 726 cas confirmés sur un total de 11.825 prélèvements. Le nombre de décès s’élève à 34 personnes.

La Tunisie est en confinement général depuis le 22 mars 2020

Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

I.M