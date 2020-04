Accélération du rapatriement des Tunisiens bloqués à létranger

Une réunion de coordination, supervisée par le ministre des Affaires étrangères, Noureddine Erray, s’est tenue, ce lundi 13 avril 2020, pour examiner les moyens permettant d’accélérer les opérations de rapatriement des Tunisiens parmi les non-résidents, bloqués dans plusieurs pays à cause de la pandémie du coronavirus Covid-19.

En continuité avec la première réunion dédiée à cet effet, les présents ont examiné les différentes étapes du rapatriement, notamment, l’aspect logistique et la mise en disposition des espaces d’isolement obligatoire, afin de traiter toutes les difficultés et pouvoir rapatrier le plus grand nombre de Tunisiens dans les plus brefs délais.

Il a, également était convenu d’organiser plus de vols vers un nombre de destinations, donnant la priorité aux personnes se trouvant dans des situations sociales et sécuritaires difficiles.

Ont participé à cette réunion, les ministres de l’Intérieur, du Transport et de la Logistique, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, du Tourisme et de l’Artisanat, la secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères et le conseiller du chef du gouvernement.

Rappelons que le dernier bilan publié par le ministère de la Santé en date du 13 avril 2020, fait état de 19 nouveaux cas enregistrés faisant grimper le bilan national à 726 cas confirmés sur un total de 11.825 prélèvements. Le nombre de décès s’élève à 34 personnes.

La Tunisie est en confinement général depuis le 22 mars 2020

Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

S.H