Kaïs Saïed : le Tunisien a prouvé quil est capable de surmonter les difficultés et de se distinguer

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce lundi 13 avril 2020, au palais de Carthage, le ministre de l'Enseignement supérieur, Slim Choura accompagné d’un groupe d’enseignants et chercheurs tunisiens représentant la faculté de médecine de Tunis, l'école nationale d'ingénieurs de Sfax et Sousse, l'institut supérieur des études technologiques de Kébili et le laboratoire de l’hôpital Charles Nicolle.

A cette occasion, Kaïs Saïed a salué les efforts des chercheurs tunisiens en particulier les jeunes femmes et hommes, dans diverses institutions universitaires et laboratoires de recherche et leur contribution dans la lutte contre le Covid-19, en cette période difficile que traverse notre pays.

Le président de la République a déclaré, à l’issue de cette rencontre, que cette pandémie vient de prouver au monde entier que le Tunisien est capable de surmonter les difficultés, d'innover et de se dinstinguer à chaque fois qu'il dispose des moyens nécessaires. Il a aussi salué l’effort des "blouses blanches" face aux difficultés et obstacles malgré les capacités limitées, en indiquant que notre réelle richesse est le capital humain.

Kaïs Saïed a encouragé les universités tunisiennes et les établissements d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Tunisie, valorisant ce que les talents tunisiens ont apporté au monde au fil de l'histoire.

Le ministre de l'Enseignement supérieur a indiqué, de sa part, que la rencontre a été l’occasion de présenter en présence du président de la République les projets de recherche et d’innovation relatives à la situation sanitaire actuelle en Tunisie, tout en exprimant sa satisfaction pour l'intérêt du président et son intransigeance quant au soutien de la recherche scientifique.

Slim Choura a souligné l’importance de la recherche scientifique et son rôle dans le développement de la technologie au service des citoyens, mettant l’accent sur la volonté des universités et des centres de recherche de poursuivre leurs travaux et leurs recherches dans le domaine de la santé et dans divers secteurs tels que l’énergie, l’environnement et d’autres domaines vitaux.

Le dernier bilan publié par le ministère de la Santé en date du 12 avril 2020, fait état de 22 nouveaux cas enregistrés, faisant grimper le bilan national à 707 cas confirmés sur un total de 11.238 prélèvements. Le nombre de décès s’élève à 31 personnes. La Tunisie est en confinement général depuis le 22 mars 2020. Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

I.M