L'UGTT répond à Mohamed Abbou au sujet de la suppression des tickets restaurants

Le porte-parole officiel de l’UGTT, Sami Tahri a indiqué, ce lundi 13 avril 2020, dans une déclaration à l’agence Tap, rapportée par la page de la centrale syndiale, que les tickets restaurants sont attribués aux fonctionnaires du public dans le cadre de conventions signées avec la partie syndicale et ne peuvent être supprimés par décret gouvernemental comme ce fût le cas pour les bons d’essence.

Rappelons que Mohamed Abbou avait indiqué ce matin que l’octroi des tickets restaurants va être suspendu pendant la période de confinement, précisant qu’un texte de loi sera publié dans ce sens.

Dans ce contexte, Sami Tahri a affirmé qu’avant de prendre cette décision, le gouvernement doit se concerter avec la partie syndicale, conformément aux conventions signées entre les syndicats et les directions des offices et des établissements publics. Et d’ajouter que la centrale syndicale discutera avec le ministre d’Etat chargé de la Fonction publique, de la Gouvernance et de la Lutte contre la corruption, Mohamed Abbou, au sujet de la promulgation d’un texte de loi portant sur la suspension des tickets restaurants, d’autant plus que le pouvoir d’achat des salariés s’est bien détérioré pendant le confinement

Rappelons que le dernier bilan publié par le ministère de la Santé en date du 12 avril 2020, fait état de 22 nouveaux cas enregistrés faisant grimper le bilan national à 707 cas confirmés sur un total de 11.238 prélèvements. Le nombre de décès s’élève à 31 personnes.

La Tunisie est en confinement général depuis le 22 mars 2020

S.H