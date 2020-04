Elyes Fakhfakh reçoit Noureddine Taboubi

Le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh a rencontré, ce lundi 13 avril 2020 au palais de la Kasbah, le secrétaire général de l'Union générale tunisienne pour le travail (UGTT) Noureddine Taboubi.

La réunion a porté sur la situation sociale générale en Tunisie compte tenu de la situation épidémiologique exceptionnelle ainsi que la période post-crise de Covid-19.

A cette occasion, il a été convenu de multiplier les concertations sur les questions sociales et sanitaires et de donner la priorité au maintien de la stabilité sociale, l’accompagnement des franges vulnérables et pauvres et le suivi de la situation des retraités et des caisses sociales.

A l’issue de la rencontre, Noureddine Taboubi a souligné la nécessité d’unir les efforts dans le but de rétablir la justice sociale et surmonter les répercussions sociales de la crise.

Rappelons que le dernier bilan publié par le ministère de la Santé en date du 12 avril 2020, fait état de 22 nouveaux cas enregistrés faisant grimper le bilan national à 707 cas confirmés sur un total de 11.238 prélèvements. Le nombre de décès s’élève à 31 personnes.

La Tunisie est en confinement général depuis le 22 mars 2020.

