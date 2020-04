Près du tiers des moyennes et grandes entreprises ne pourront plus payer de salaires

Tout le monde tape sur les entreprises du secteur privé, croyant dur comme fer qu’elles roulent sur l’or, mais la réalité du terrain est bien différente des fantasmes de certains syndicats et hommes politiques de gauche.

D’après un sondage réalisé par l’Utica, sur un échantillon de 213 représentants de moyennes et grandes entreprises, 7% d’entre elles n’ont pas pu honorer tous les salaires du mois de mars et 22,5% ont payé ce mois de mars, mais ne peuvent pas aller au-delà, c'est-à-dire 29,5% des entreprises interrogées n’ont pas les moyens de payer leur personnel à la fin de ce mois.

En revanche, 33,8% vont pouvoir payer le mois d’avril, 18,8% vont pouvoir payer le mois de mai et 17,8% des entreprises interrogées ont la capacité d’aller au-delà du mois de mai. Le sondage n’a pas touché les petites et très petites entreprises qui constituent le socle du tissu économique tunisien et qui sont les plus fragiles. Le sondage a été réalisé la semaine dernière par la centrale patronale Utica en coopération avec la Fédération tunisienne de l’hôtellerie, l’Institut arabe des chefs d’entreprise, la Fédération des sociétés d’assurance, le Centre des jeunes dirigeants et le Conseil des chambres mixtes.

Rappelons que le dernier bilan publié par le ministère de la Santé en date du 12 avril 2020, fait état de 22 nouveaux cas enregistrés faisant grimper le bilan national à 707 cas confirmés sur un total de 11.238 prélèvements. Le nombre de décès s’élève à 31 personnes.

La Tunisie est en confinement général depuis le 22 mars 2020

R.B.H