Mise en place dun laboratoire mobile militaire au sud tunisien pour le dépistage actif du Covid-19

Le ministre de la Santé Abdellatif Mekki est en visite, ce dimanche 12 avril 2020, au gouvernorat de Médenine, l’un des gouvernorats les plus touchés après ceux du Grand Tunis avec 63 cas annoncés jusqu'au 11 avril courant.

D’ailleurs et selon une déclaration le directeur régional de la santé Jamel Eddine Hamdi, cette semaine verra le démarrage des travaux du laboratoire mobile militaire qui circulera entre les trois gouvernorats du Sud (Médenine, Tataouine et Kébili) pour le dépistage actif de la propagation du Covid-19 dans la région via les tests rapides, l’objectif étant de viser l’environnement direct des infectés pour évaluer le degré de contamination.

A l’occasion de ce déplacement, M. Mekki a visité l’hôpital universitaire Habib Bourguiba où il a présidé un atelier de travail consacré au suivi de la situation épidémiologique dans les gouvernorats de Médenine, Tataouine et Kébili et des moyens de dépistages massifs sur le terrain du Covid-19. L’atelier a réuni les membres permanents de la commission nationale de suivi du Covid-19 ainsi que des spécialistes en médecine préventive, des services d’urgence, des cellules de crise relevant des directions régionales ainsi que les 3 gouverneurs des gouvernorats précités.

Le ministre a également visité le circuit Covid+ à l’hôpital de Médenine ainsi que les préparatifs en cours pour l’accueil des contaminés et leur prise en charge dans les meilleures conditions. Il a salué dans ce cadre les efforts exceptionnels déployés par les professionnels de la santé ainsi que les autres parties prenantes pour lutter contre la propagation du Covid-19.

A rappeler que la Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

Le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 685 cas annoncés jusqu'au 11 avril courant, sur un total de 10.676 dépistages.

Il y a 22 gouvernorats touchés. On a enregistré 43 rétablissements et 28 décès.

I.N