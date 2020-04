Suite à un post polémique, Chiraz Laâtiri évoque un malentendu

La reprise des tournages des feuilletons ramadanesques ne cesse de faire couler de l’encre. Un post de la ministre des Affaires culturelles, Chiraz Laâtiri, publié la veille à ce propos, a suscité la polémique mais également la colère des internautes.

Suite à quoi, Mme Laâtiri a effacé son post et présenté ses excuses, affirmant que son message a été mal compris et qu’elle a été surprise par les répercussions négatives de son statut.

Dans son premier post, la ministre a estimé que la polémique a révélé un triste constat : un énorme manque d’éducation à la culture en Tunisie. Et d’appeler à une mobilisation pour la mise en place d’un plan d’action pour y remédier.

Chiraz Laâtiri a indiqué qu’elle a juste voulu exprimer sa déception suite aux dures critiques qu’elle avait reçues, notamment des réflexions du genre "On n’a pas besoin de la culture". Des remarques qui l’ont fait réagir.

« Mais, il semble que l'idée ne soit pas parvenue. Sur ce, je m’excuse auprès de tous ceux que j’ai blessé par mes propos sachant que j'ai retiré le post dès qu’on m’a signalé le malentendu et son impact négatif. J'espère que ceci marque un nouveau départ pour un engagement sincère pour faire avancer la vie culturelle», a-t-elle expliqué.

Le 8 avril 2020, le ministère des Affaires culturelles avait annoncé qu’il autorisé la reprise des tournages des feuilletons télévisés prévus pour le mois de ramadan. Or, ceci a suscité une large polémique critiquant fortement cette dérogation en plein milieu de la période de confinement, la menace de propagation du covid-19 toujours planant. Ce qui a obligé le ministère a s’expliqué le lendemain. Mais, sans y parvenir, la polémique continuant à enfler et de plus belle.

A rappeler que la Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

Le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 685 cas annoncés jusqu'au 11 avril courant, sur un total de 10.676 dépistages.

Il y a 22 gouvernorats touchés. On a enregistré 43 rétablissements et 28 décès.

Tous nos articles sur le Coronavirus (covid-19) en Tunisie

I.N