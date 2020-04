Où est passé le Croissant rouge tunisien ?

Le Croissant rouge tunisien d’habitude très actif pendant les crises a brillé par son absence en cette période. Des luttes intestines sont derrière cette inertie, alors que la Tunisie a vraiment besoin de toutes les forces vives du pays et qu’une organisation de cette envergure serait plus que la bienvenue !

Où est le Croissant rouge tunisien (CRT) ? Pourquoi n’est-il pas en train d’épauler les efforts du gouvernement alors qu’il est formé pour ? Pourquoi ses deux cliniques mobiles et les 4 ambulances sont à l’arrêt ? Durant cette crise sanitaire majeure, l’organisation humanitaire est quasi-absente, néanmoins ses bases continuent à œuvrer avec les moyens dont elles disposent mais sans réelle coordination au niveau national. Mais, ceci reste très loin de ses capacités et de son potentiel, vu qu’elle dispose d’un entrepôt de matériesl et d'équipements, de deux ambulances cliniques et de 5.000 adhérents entre membres d’instances et volontaires formés aux premiers secours et à faire face à ce genre de crise.

Depuis le décès de feu Brahim El Gharbi, son président, les choses n’ont fait qu’empirer. L’été dernier, Business News avait expliqué dans un article comment l’ONG en est arrivée là et comment elle a perdu la plus grande partie de ses soutiens, notamment l’UNHCR, vivant depuis quelques mois une crise financière sans précédent à tel point qu’elle n’a pas pu payer les salaires et factures à sa charge.

Quelques mois après, certaines problématiques ont été réglées, d’autres demeurent. Les employés ont été payés après plusieurs plaintes déposées auprès de l’inspection du travail et plusieurs mois d’attente. Mais depuis début 2020 les salaires n’ont pas été versés bien que les fonds nécessaires soient disponibles. Il faut dire que les choses sont beaucoup plus compliquées et tous les doigts pointent la gestion chaotique du président Abdellatif Chabou qui a certes été élu démocratiquement, mais avait démontré son "incompétence" comme l’affirment ses collègues dans l’article précité. En outre, certains faits qui lui sont reprochés sont assez sérieux. Parmi les faits qu’on lui reproche on dénonce particulièrement son refus de présenter les états financiers en Assemblée général au cours des 2 années de son mandat et de ne pas tenir des réunions d’évaluation et fournir au Comité national les rapports d’activités, les participations étrangères et les comptes bancaires.

Pour sa défense, M. Chabou affirme qu’un audit pour la période allant de 2008 à 2018 a été fait par les experts du Tribunal et des violations importantes ont été constatées dans la gestion financière de l’organisation. Il a donc déféré l’affaire devant la justice et les unités d’enquête spécialisées dans les crimes économiques et financiers.

Face aux différentes problématiques précitées et bien d’autres, le Mouvement du redressement du parcours du Croissant rouge tunisien, conduit par Mohamed Hedi Mennei, est né avec pour mission de sauver cette institution et ses 63 ans d’histoire.

Dans une interview accordée à Business News, M. Mennei nous présente la situation. Abdellatif Chabou a été limogé de son poste. La coupe était pleine, et lors d’une réunion des membres du comité national tenue le 27 février 2020, la décision a été prise, celle de le révoquer de la présidence et le garder en tant que membre à la majorité des voix (8 sur les 15 présents et qui ont signé le PV). Dr Fathi Ben Zekri lui a succédé à la tête de l’organisation, élu à la majorité des votes.

La nouvelle instance a entrepris les démarches légales nécessaires, en enregistrant les PV à la Recette des finances et en informant ses instances, la présidence du gouvernement, le public et les partenaires.

Depuis l'élection de ce dernier, l’ONG a repris sa mission et des avancées ont été réalisées, en renouant avec les partenaires, qui étaient ravis du changement et de pouvoir reprendre des activités normales avec la branche tunisienne de l’organisation de renommée internationale.

Sauf que le président sortant a profité de la crise du Covid-19, pour se remettre en selle en refusant de faire la passation. A la mi-mars, il a changé les verrous des portes du siège central sis rue d’Angleterre. Il a introduit illicitement des intrus, l’objectif étant d’empêcher le personnel d’y accéder et d’entraver le bon déroulement des activités de l’ONG. C’est grâce à l’intervention du procureur de la République que le CRT reprend ses droits.

Entre temps, Abdellatif Chabou entame une procédure judiciaire en référé et appelle les comités régionaux à une Assemblée générale. Le juge décide de le laisser au poste de président jusqu’à la tenue de cette AG prévue en mars 2020, sauf que l’interdiction de rassemblement émise par le gouvernement à cause du Covid-19 a empêché la tenue de l’assemblée.

Fathi Ben Zekri se trouve donc dans l’incapacité de gérer avec les pleins pouvoirs l’organisation dont il vient d’être élu à la tête. En dépit de cette situation, les équipes travaillent avec les moyens du bord pour soutenir les efforts de l’Etat.

Le Croissant rouge tunisien se trouve donc dans une impasse, ne pouvant déployer son plein pouvoir étant bridé par un président révoqué qui ne veut pas lâcher prise et qui l’empêche de faire convenablement son devoir en cette période où la Tunisie a le plus besoin de toutes les appuis. Du matériel roulant pourrait être mis à la disposition de certains services et des volontaires pourraient appuyer le travail de distribution d’aides aux nécessiteux ou celui de la protection civile dans le transport des malades.

Le Mouvement de redressement du parcours du Croissant rouge tunisien et le comité des 8 qui sont contre Chabou réclament une audience avec le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, lui-même ancien CRT et volontaire. Ils veulent qu’il intervienne pour mettre au service du Samu les 4 ambulances et les deux cliniques mobiles que l’ogranisation humanitaire détient outre un mini bus qui pourrait servir pour le déplacement des volontaires. Ils lui demandent aussi de désigner un comité de sauvetage pour diriger le CRT jusqu'à la fin du mandat.

Cliché pris en 1987 au poste de secours nautique à Menzel Jemil Bizerte. Elyes Fakhfak est à droite de la photo

Le Croissant rouge tunisien est en train de traverser une période difficile. Alors qu’il aurait dû être présent en cette crise de Covid-19, coordonner avec l’Etat et faire profiter de son expérience de plus de 60 ans pour aider les autorités. Un différend cause ce blocage et l’organisation humanitaire se retrouve spectatrice des difficultés que traverse le pays, alors qu’elle a les moyens et peut en mobiliser d’autres !

Le bilan des décès commence déjà à s’alourdir avec 25 pertes. Le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 671 cas annoncés jusqu'au 10 avril courant, ce qui confirme l’installation d'une transmission horizontale. La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020. L'organisation humanitaire peut être là pour soutenir la Tunisie, des décisions urgentes sont à prendre.

