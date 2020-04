La BTL , banque solide face au Covid-19

La BTL continue à se mobiliser et apporte tout son soutient dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19.

Depuis le début de l’irruption du virus COVID-19, la BTL, Banque Tuniso-Libyenne a su agir rapidement et au mieux sur la conjoncture actuelle.

En effet, rassurant sur la bonne continuité de ses services et traitement des opérations à travers son PCA (plan de continuité d'activité ) bien adopté et maitrisé , la BTL tient ses engagements et continue à se mobiliser dans le cadre de la pandémie du Covid-19.

Suite aux mesures annoncées par les autorités tunisiennes, la BTL a su adopté dès le début les solutions les plus adéquates pour ses clients afin d’alléger leur quotidien et de les soutenir au mieux durant cette période difficile, pour rappel : la gratuité des cartes bancaires « Ready » et « Serenity » pour la première année pour toute inscription avant le 30/06/2020 , la gratuité de tout nouvel abonnement au service BTLNET et BTL Mobile jusqu'au 30/06/2020 , la possibilité de souscription par e-mail à BTLNET et BTL Mobile, de doubler le plafond de toutes les cartes bancaires BTL, la suppression des commissions de retraits par cartes sur les GAB/DAB des autres banques.

Témoignant de son fort engagement pour la lutte du Covid-19, la BTL a renforcé davantage ses mesures en offrant à ses clients particuliers, dont le revenu mensuel net est inférieur à 1000 dinars ,le report automatique de leurs échéances de crédit et ce jusqu'au mois de Septembre 2020 et les clients dont le revenu mensuel net supérieur à 1000 dinars, bénéficieront aussi d'un report automatique des échéances de crédit pour une durée de trois mois (Avril, Mai et Juin 2020).

La BTL rappelle aux clients ne souhaitant pas bénéficier de ces mesures,

d’ adresser un email à l'adresse suivante: DEAC.BTL@BTL.TN et ce avant le 13 avril 2020.

Soucieuse de la santé de ses collaborateurs, partenaires et clients, la BTL insiste sur le respect des mesures d’hygiène pour assurer la sécurité sanitaire de ces derniers, en désinfectant quotidiennement ses locaux, ceux de ses agences ainsi que tous ses DABs. Des distributeurs de gel hydro-alcoolique ont également été installés aux entrées de toutes ses agences pour permettre aux visiteurs de se désinfecter les mains et de garantir leur sécurité sanitaire. Le personnel des agences BTL est équipé de gants et masques afin de recevoir les clients dans les meilleurs conditions sanitaires possibles.

Les clients pourront ainsi effectuer toutes leurs opérations bancaires courantes d’une façon sécurisée et rapide auprès de toutes les agences de la BTL de 8h15 à 12h45 du Lundi au Vendredi.

A rappeler que multiples canaux de distribution sont disponibles pour les clients pour assurer au mieux leur sécurité : les réseau DABs, l’application mobile BTLNET, le site web : www.btl.com.tn , la page officielle Facebook de la BTL et la disponibilité des agences BTL par e mail ou téléphone : http://www.btl.com.tn/nos-agences.

Afin de soutenir l'effort national visant à atténuer les répercussions économiques de la propagation du Coronavirus, la BTL continue à inciter les tunisiens à faire un don sur le site : https://covidon.monetiquetunisie.com/ , suite à l'initiative du Ministère des Finances.

Le personnel de la BTL se mobilise également durant cette période difficile et participe au don sous forme de jour de travail au profit dudit fonds.

Face à la crise sanitaire liée au Covid-19, la BTL, fidèle à sa politique d'accompagnement clients, continue de prendre toutes les mesures nécessaires afin de subvenir au mieux aux besoins de ses clients et de ses partenaires et suit de près l’évolution de la situation.

La BTL tient a rendre hommage à nos « héros du quotidien » qui s’exposent tous les jours au risque du coronavirus afin de participer au bon fonctionnement du pays.