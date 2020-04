Abdellatif Mekki en visite au Camu

Le ministre de la Santé, Abdellatif Mekki a effectué, ce vendredi 10 avril 2020, une visite au Centre d'assistance médicale urgente et de réanimation (Camu) de Tunis.

A cette occasion, M. Mekki a inspecté les différents préparatifs engagés pour la prise en charge des malades covid-19 au sein du centre. Une démarche qui s’inscrit dans le cadre de la mise en place de la stratégie nationale de lutte contre le coronavirus.

A rappeler que le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 643 cas jusqu'au 9 avril courant, sur un total de 9.570 dépistages. Environ 3.000 personnes qui étaient en contact avec des contaminés ont été placées en auto-isolement.

Il y a 22 gouvernorats touchés. On a enregistré 25 rétablissements et 25 décès (4 à Sfax, 4 à Sousse, 3 à l’Ariana, 1 au Kef, 1 à Mahdia, 1 à Tataouine, 1 à Bizerte, 3 à Tunis, 2 à Médenine, 2 à La Manouba, 1 à Sidi Bouzid, 1 à Nabeul et un 1 à Ben Arous).

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

Tous nos articles sur le Coronavirus (covid-19) en Tunisie

I.N