LUnion internationale de la presse francophone lance un appel au président de la République

L’Union internationale de la presse francophone a adressé, le 8 avril 2020, une lettre ouverte au président de la République, Kaïs Saïed pour exposer les difficultés auxquelles fait face le secteur due à la crise mondiale du Covid-19.

A Monsieur le Président de la République Tunisienne

Excellence Monsieur le Président,





Au nom de l'Union internationale de la Presse francophone, une grande ONG internationale fondée il y a 70 ans, je me permets d'attirer votre attention sur un problème d’une extrême gravité que vivent un grand nombre de médias aujourd'hui.

Les conséquences humaines et économiques de la pandémie du Covid-19 entrainent en effet pour beaucoup de médias - et singulièrement pour la presse écrite - réduction de la pagination voire cessation de parution, et diminution drastique des recettes publicitaires.

Ajouté à ces difficultés, les ventes se sont considérablement réduites pour les journaux qui continuent à paraître, lorsque des mesures ont été prises pour restreindre la circulation des personnes.

Cette crise profonde risque de voir purement et simplement disparaitre certains supports.

Or, les médias sont un élément essentiel du développement économique et humain. Ils ont aussi montré leur caractère irremplaçable de support d'information au moment où vous avez engagé les mesures de précaution nécessaires face à cette pandémie. Ils sont irremplaçables dans une société en développement.

C'est pourquoi, connaissant votre attachement à leur développement, je me permets de solliciter de votre gouvernement une aide complémentaire substantielle leur permettant de faire face à cette épreuve.



Je reste à votre disposition pour toute rencontre ou contact que vous souhaiteriez, et certain de pouvoir compter sur votre soutien, je vous prie de croire, Excellence Monsieur le Président, à l'expression de ma très haute considération.

Madiambal Diagne

Président international