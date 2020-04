Coronavirus : Ooredoo lance trois nouvelles actions de sensibilisation

La philosophie « Caring, Connecting, Challenging » réunit Ooredoo et ses clients fidèles en Tunisie. Une philosophie qui inclue le soutien, la confiance et le respect d’autrui. Ces valeurs sont incarnées par Ooredoo dans sa stratégie globale basée sur La Responsabilité Sociétale et Citoyenne. Un engagement qui s’est encore une fois manifesté en ce moment de crise sanitaire qui secoue le monde.

Ooredoo qui n’a cessé de mettre en œuvre ses ressources communicationnelles pour épauler les efforts nationaux de prévention contre le coronavirus, dans une logique de protection du capital humain de la Tunisie. « Nous avons fait don de 800 milles de dinars pour contribuer au fond 1818 du ministère de la santé, mais nous avons surtout mobilisé d’énormes ressources communicationnelles dans un objectif de vulgarisation et de sensibilisation, et c’est le plus important à mon sens. » a dit monsieur Mansour Rashed Al-Khater, directeur général de Ooredoo Tunisie.

« Nous souhaitons impliquer davantage notre réseau de plus de 6 millions d’abonnés dans les efforts nationaux de lutte contre le coronavirus. Cela relève de notre rôle d’entreprise citoyenne qui a fait de son engagement social une priorité » a-t-il ajouté. Dans ce cadre, Ooredoo vient de lancer trois nouvelles actions pour sensibiliser les citoyens à adopter les meilleurs comportements et faire face à ce virus.

« Ched Darek » : la nouvelle musique d’attente « Samma3ni », entièrement gratuite

Désormais, les clients Ooredoo sont directement impliqués dans les efforts de vulgarisation et de sensibilisation contre la propagation du coronavirus. En activant la nouvelle tonalité Samma3ni sur sa ligne Ooredoo, le client peut passer un message incitant les personnes qui l’appellent à rester chez elles.

La tonalité d’attente « Ched Darek » (Reste chez toi !) est dès lors lancée pour rappeler l’importance de la distanciation sociale et le confinement. La nouvelle musique d’attente est gratuite et disponible sur le même service Samma3ni de Ooredoo. Pour activer la tonalité, il suffit de composer *150# et de suivre les instructions"

Ooredoo implique des célébrités dans la sensibilisation sur les réseaux sociaux

En partenariat avec le média Faza, Ooredoo a dans cette même perspective lancé une série de vidéos de sensibilisation mettant en scène des célébrités tunisiennes qui racontent leur quotidien pendant le confinement. Ces vidéos courtes prennent la forme d’une interview ludique intitulée « 7iwar Meddar » (interview depuis la maison), en divulguant une partie des activités des célébrités qui se sont confiées à Ooredoo. Un message de sensibilisation invitant les internautes à rester chez eux est prévu à la fin de chaque interview.

Une campagne d’affichage aux objectifs insolites !

Ooredoo mobilise l’intégralité de son réseau d’affichage urbain pour lancer une campagne de prévention contre les comportements à éviter en confinement. Cette campagne est destinée seulement à ceux qui ne respectent pas le confinement. Car si vous voyez un affichage urbain c’est que vous êtes dehors et que vous n’avez pas respecté « el hajr el se7i ». Donc, contrairement à toute logique publicitaire, moins il y aura des gens dans la rue, plus les objectifs de cette campagne seront atteints !

Ooredoo persiste et signe « Ched Darek » « Tounes T3ich »