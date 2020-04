Report des décaissements des aides sociales prévu pour vendredi 10 avril

Les décaissements des aides sociales initialement prévus pour demain, vendredi 10 avril 2020, sont reportés au lundi 13 avril 2020, et ceci en application de la décision du gouvernement qui a, exceptionnellement, décrété vendredi jour férié. C’est ce qu’a indiqué ce jeudi 9 avril 2020 la Poste tunisienne dans un communiqué.

A rappeler que le gouvernement a mis en place un code USSD qui permet aux bénéficiaires d’aides sociales de connaitre la date de décaissement via SMS.

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

Le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 628 cas sur un total de 8.878 dépistages réalisés, à la date du 8 avril courant.

Il y a 22 gouvernorats touchés. On a enregistré 25 rétablissements et 24 décès (4 à Sfax, 4 à Sousse, 3 à l’Ariana, 1 au Kef, 1 à Mahdia, 1 à Tataouine, 1 à Bizerte, 2 à Tunis, 2 à Médenine, 2 à La Manouba, 1 à Sidi Bouzid, 1 à Nabeul et un 1 à Ben Arous).

Tous nos articles sur le Coronavirus (covid-19) en Tunisie

I.N