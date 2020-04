Nissaf Ben Alaya : personne ne peut déterminer le pic de l'épidémie du covid-19

Personne ne peut déterminer la période qui enregistrera le pic de l'épidémie de coronavirus, affirmé ce jeudi 9 avril 2020 la directrice de l'Observatoire des maladies nouvelles et émergentes Nissaf Ben Alaya dans une déclaration à la TAP.

Pour elle, la baisse du nombre d’infectés enregistrés ces derniers jours est le résultat du confinement sanitaire général instauré, prévoyant une hausse des cas de contamination dans les deux prochaines semaines si les citoyens ne respectent pas le confinement sanitaire général.

Et de rappeler que le danger du covid-19 réside dans le fait que certaines personnes atteintes sont asymptomatiques outre le fait que la maladie se transmet avant l'apparition de symptômes et même avant la période d'incubation de 14 jours du virus.

Les contaminés sont suivis médicalement : ils sont soumis à des contrôles et des analyses périodiques en moyenne une fois par semaine. Mme Ben Alaya a aussi précisé que le covid-19 reste dans l’organisme des patients plus de 3 semaines. Et d’expliquer que le comportement préventif des citoyens peut renforcer les efforts des équipes médicales pour contenir la maladie.

A rappeler que le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 628 cas sur un total de 8.878 dépistages réalisés, à la date du 8 avril courant.

Il y a 22 gouvernorats touchés. On a enregistré 25 rétablissements et 24 décès (4 à Sfax, 4 à Sousse, 3 à l’Ariana, 1 au Kef, 1 à Mahdia, 1 à Tataouine, 1 à Bizerte, 2 à Tunis, 2 à Médenine, 2 à La Manouba, 1 à Sidi Bouzid, 1 à Nabeul et un 1 à Ben Arous).

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

I.N