Sharek, linitiative pour la collecte de postes de travail au profit des élèves et étudiants

La Fédération nationale du numérique, relevant de l’Utica, vient d’annoncer, dans un communiqué daté de ce jeudi 9 avril 2020, Sharek, une initiative citoyenne de collecte de postes de travail, en faveur des étudiants et élèves n’en disposant pas alors que les ministères de l’Eduction nationale et de l’Enseignement supérieur voudraient lancer des cours en ligne mais sont entravés par le principe d’équité et que plusieurs de nos enfants n’ont pas un moyen d’accès à ces cours ni les moyens financiers d’en acheter.

Ainsi, la fédération a lancé une plateforme pour récupérer ou acquérir des portables, des tablettes, et des postes de travail auprès des différentes entreprises du secteur du numérique, secteur financier, PME/PMI, milieu éducatif afin de les réformer et en faire don pour accéder aux différentes plateformes éducatives pour ceux qui n'en disposent pas.

La fédération a précisé que les universités aussi peuvent répondre à travers la plateforme en tant que bénéficiaire de la collecte au profit de leurs étudiants qui ne disposent pas de postes de travail.

En effet, le confinement sanitaire général a empêché des centaines de milliers d’élèves et d’étudiants de regagner leurs écoles, lycées et facultés et risque de retarder la reprise des études scolaires et universitaires. L’option de cours à distance disponible via les plateformes digitales accessibles à travers les réseaux internet fixes et mobiles s’est posée, mais le gouvernement s’est confronté à plusieurs problématiques que le ministre de l’Education national a résumées il y a quelques jours.

Voici le lien de la plateforme : https://forms.gle/uckDnZatRJVuNb4U7

A rappeler que la Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

Le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 628 cas sur un total de 8.878 dépistages réalisés, à la date du 8 avril courant.

Il y a 22 gouvernorats touchés. On a enregistré 25 rétablissements et 24 décès (4 à Sfax, 4 à Sousse, 3 à l’Ariana, 1 au Kef, 1 à Mahdia, 1 à Tataouine, 1 à Bizerte, 2 à Tunis, 2 à Médenine, 2 à La Manouba, 1 à Sidi Bouzid, 1 à Nabeul et un 1 à Ben Arous).

I.N avec communiqué