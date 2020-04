Nouvelles mesures pour contrer la violation du confinement

Un conseil ministériel restreint s’est tenu, ce mercredi 8 avril 2020, présidé par le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh, pour décider une série de mesures complémentaires afin de limiter la violation du confinement et maitriser la propagation du Covid-19.

Ces nouvelles mesures se présentent comme suit :

-Organiser davantage l’octroi des autorisations de circulation

-Des amendes pour les citoyens ne respectant pas le confinement

-Interdiction des déplacements entre les gouvernorats et l’isolement des clusters annoncés par le ministère de la Santé

-Un jour férié exceptionnel le vendredi 10 avril 2020 pour limiter la circulation

-Formation d’une équipe de travail au niveau du ministère de l’Industrie et des PME regroupant des représentants des différents ministères concernés et la douane tunisienne pour fabriquer les bavettes médicales, les distribuer sur le marché tunisien et fixer leur prix.

Le chef du gouvernement a, également, appelé à exploiter les efforts de toutes les institutions de l’Etat pour la lutter contre l’épidémie et à faire preuve de discipline dans l’application des mesures en imposant les mesures de confinement général.

Le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 623 cas sur un total de 8.274 dépistages réalisés, à la date du 6 avril courant. 27 cas étaient positifs sur 549 analyses effectuées.

Il y a 22 gouvernorats touchés. On a enregistré 25 rétablissements et 23 décès (4 à Sfax, 4 à Sousse, 3 à l’Ariana, 1 au Kef, 1 à Mahdia, 1 à Tataouine, 1 à Bizerte, 2 à Tunis, 2 à Médenine, 1 à La Manouba, 1 à Sidi Bouzid, 1 à Nabeul et un 1 à Ben Arous).

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

S.H