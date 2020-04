Erray : il est nécessaire daccélérer le rapatriement des Tunisiens bloqués à létranger

Le ministre des Affaires étrangères, Noureddine Erray a tenu aujourd’hui mercredi 08 avril 2020, une réunion avec la secrétaire d'État aux Affaires étrangères Salma Ennaifer et des cadres du ministère pour traiter la question des Tunisiens bloqués à l’étranger.

Noureddine Erray a souligné la nécessité d'accélérer le rapatriement des Tunisiens qui souhaitent retourner en Tunisie, en particulier ceux qui font face à des situations sociales et financières difficiles. Il a ajouté que le plan national de rapatriement en raison de la propagation du coronavirus, a jusqu'à présent permis le retour de plus de 7.600 Tunisiens.

Nouredine Erray a aussi relevé l’importance de la communication avec les Tunisiens résidents à l’étrangers, tout en soulignant le rôle important des cellules de vigilance et d'information dans toutes les ambassades et consulats.

Pour le ministre des Affaires estrangères, le rôle de ces cellules est crucial afin de faire face aux situations critiques de la communauté tunisienne, en particulier les personnes qui attendent toujours un rapatriement ou les étudiants qui avaient besoin d'un soutien financier urgent.

Le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 623 cas sur un total de 8.274 dépistages réalisés, à la date du 6 avril courant. 27 cas étaient positifs sur 549 analyses effectuées.

Il y a 22 gouvernorats touchés. On a enregistré 25 rétablissements et 23 décès (4 à Sfax, 4 à Sousse, 3 à l’Ariana, 1 au Kef, 1 à Mahdia, 1 à Tataouine, 1 à Bizerte, 2 à Tunis, 2 à Médenine, 1 à La Manouba, 1 à Sidi Bouzid, 1 à Nabeul et un 1 à Ben Arous).

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

R.A