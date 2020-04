Démarrage des travaux de la cellule de soutien aux entreprises sinistrées par le Covid-19

Le ministre des Finances, Mohamed Nizar Yaïche a présidé, ce mercredi 8 avril 2020 au siège du ministère, la première réunion de la cellule de soutien et d’encadrement qui aura pour mission d’accompagner et de soutenir les entreprises les plus affectées par la propagation du Covid-19.

Récemment créée, dans le cadre de mesures exceptionnelles décidées pour faire face aux répercussions économiques et sociales de l'épidémie du cornavirus, la cellule est chargée de déterminer les critères d'éligibilité au soutien de l’Etat, puis dans un second temps d’étudier les dossiers des sociétés qui ont postulé pour en bénéficier ainsi que le suivi des entreprises bénéficiaires pour le respect de leurs engagements quant à la préservation des postes d’emploi et des droits des employés.

La cellule est présidée par le ministre des Finances et composée des représentants des ministères concernés ainsi que des représentants de la Banque centrale de Tunisie (BCT), de l’Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica), de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), de l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche (Utap) et de l’Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements de crédit (APTBEF).

A cette occasion, M. Yaïche a mis en relief le rôle important de cette cellule. Il a également souligné la volonté du gouvernement à soutenir les entreprises impactées et ceci malgré les pressions subies par le budget de l’Etat. Il a, en outre, affirmé que cette cellule doit obtenir des résultats dans les plus brefs délais et avec l'efficacité nécessaire.

Le ministre a fixé, à cet effet, certaines étapes de travail :

Déterminer les critères des entreprises bénéficiaires, les plus affectées par la crise,

Préparer la plate-forme destinée à recevoir les demandes,

Réception et étude des dossiers et vérifier si les dépositaires sont éligibles,

Mettre en place les mécanismes d'accompagnement et de soutien (bancaire, fiscal, douanier, juridique ou financier) en fonction des besoins de chaque entreprise, au cas par cas,

Faire le suivi de la mise en place des mesures décidées et de leurs concordances avec les dossiers présentés,

Faire le suivi du respect des entreprises de leurs engagements en termes de préservation des postes d’emploi et des droits des employés.

Pour sa part, le président de l’Uitca, Samir Majoul a exprimé son soulagement du lancement des travaux de la cellule, en appelant à l'importance de traiter les dossiers au cas par cas pour obtenir l'efficacité nécessaire et pour orienter le soutien aux entreprises bénéficiaires. Et de soutenir que ces travaux contribueront à préserver le tissu économique et la pérennité des entreprises.

Le membre du bureau exécutif de l’UGTT Mohamed Ali Boughdiri a, quant à lui, salué la corrélation qui a été faite entre le fait de bénéficier du soutien et la nécessité de s’engager à préserver les postes d’emploi, ce qui permettra de préserver les salaires et un climat social sain.

Le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 623 cas sur un total de 8.274 dépistages réalisés, à la date du 6 avril courant. 27 cas étaient positifs sur 549 analyses effectuées.

Il y a 22 gouvernorats touchés. On a enregistré 25 rétablissements et 23 décès (4 à Sfax, 4 à Sousse, 3 à l’Ariana, 1 au Kef, 1 à Mahdia, 1 à Tataouine, 1 à Bizerte, 2 à Tunis, 2 à Médenine, 1 à La Manouba, 1 à Sidi Bouzid, 1 à Nabeul et un 1 à Ben Arous).

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

I.N