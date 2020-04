Covid-19 : lUE accélère le décaissement des 250 M dappui au budget tunisien

L’Union européenne (UE) va accélérer le décaissement de l’appui d’environ 250 millions d’euros (M€) apportés au budget tunisien pour l’année 2020. Il s’agit d’un don à la Tunisie annoncé depuis fin mars dernier et qui vise à soutenir les efforts tunisiens pour faire face à l’épidémie du coronavirus.

C’est ce qui ressort de l’entretien téléphonique qui s’est tenu la veille mardi 7 avril 2020 entre le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh et le Haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la Commission Josep Borrell.

A cette occasion, le Haut représentant a réaffirmé la solidarité de l’Union européenne envers la Tunisie et le peuple tunisien dans ce moment difficile, comme en témoigne l’accélération du décaissement.

M. Borrell et M. Fakhfakh ont tous deux souligné l’importance de la coopération internationale pour relever les défis posés par le coronavirus. A cet égard, le Haut Représentant a informé le chef du gouvernement de la réunion des ministres européens du Développement qui a lieu ce mercredi 8 avril, pour définir une approche commune européenne pour soutenir nos pays partenaires dans la lutte contre le coronavirus.

L’entretien a également porté sur l’importance de continuer à approfondir le partenariat stratégique entre l’Union européenne et la Tunisie.

A rappeler que le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 623 cas sur un total de 8.274 dépistages réalisés, à la date du 7 avril courant. 27 cas étaient positifs sur 549 analyses effectuées.

Il y a 22 gouvernorats touchés. On a enregistré 25 rétablissements et 23 décès (4 à Sfax, 4 à Sousse, 3 à l’Ariana, 1 au Kef, 1 à Mahdia, 1 à Tataouine, 1 à Bizerte, 2 à Tunis, 2 à Médenine, 1 à La Manouba, 1 à Sidi Bouzid, 1 à Nabeul et un 1 à Ben Arous).

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

D’après communiqué