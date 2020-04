Abdellatif Mekki met en garde contre tout relâchement dans les mesures de confinement

La commission de la Santé et des Affaires sociales au sein de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a organisé, ce mercredi 8 avril 2020, une séance consacrée à l’audition du ministre de la Santé Abdellatif Mekki. C’est ce qu’indique un communiqué du ministère de la Santé.

Lors de la séance d’audition, le ministre de la Santé a présenté les développements récents en relation avec la pandémie du Covid-19 ainsi que les mesures et décisions à prendre pour lutter contre la propagation du virus en Tunisie.

Abdellatif Mekki a souligné, à l’issue de cette réunion, que si les citoyens ne se conforment pas aux mesures de confinement, plusieurs morts pourraient être déplorées. « C’est une situation à laquelle nous ne devrons jamais arriver », a-t-il dit mettant en garde contre tout relâchement dans les mesures de confinement.

Hier, mardi 7 avril 2020, Abdellatif Mekki a poussé un cri d’alarme en précisant que les mesures de sécurité doivent être scrupuleusement respectées et que le moindre relâchement pourrait avoir des conséquences dramatiques sur la situation en Tunisie.

Le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 623 cas sur un total de 8.274 dépistages réalisés, à la date du 6 avril courant. 27 cas étaient positifs sur 549 analyses effectuées.

Il y a 22 gouvernorats touchés. On a enregistré 25 rétablissements et 23 décès (4 à Sfax, 4 à Sousse, 3 à l’Ariana, 1 au Kef, 1 à Mahdia, 1 à Tataouine, 1 à Bizerte, 2 à Tunis, 2 à Médenine, 1 à La Manouba, 1 à Sidi Bouzid, 1 à Nabeul et un 1 à Ben Arous).

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

