Covid-19 : le milliardaire chinois Jack Ma annonce un deuxième lot de dons pour la Tunisie

La page Facebook de l’ambassade de Chine en Tunisie vient d’annoncer que le deuxième don de la Fondation Jack Ma et de la Fondation Alibaba au profit de 54 pays d’Afrique, y compris la Tunisie, est déjà en route. Ces équipements consistent sont : 500 ventilateurs, 1 million de kits d’écouvillon et d’extraction, 200.000 combinaisons et écrans faciaux, 2.000 thermomètres et 500.000 gants.

Un premier lot de matériel médical comprenant 100.000 bavettes, 20.000 tests de dépistage, 741 tenues de protection et 1100 masques de protection de visage, été déjà offerts par la fondation Jack Ma pour la Tunisie, depuis le 28 mars 2020.

Avec une fortune de 39 milliards, le milliardaire chinois avait promis 100.000 masques, 20.000 kits de dépistage et 1.000 combinaisons de protection pour les 54 pays Africains. Le premier lot de 5,4 millions de masques médicaux et 1,08 million de tests de dépistage a été accordé à l’Ethiopie le 22 mars 2020.

Le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 623 cas sur un total de 8.274 dépistages réalisés, à la date du 6 avril courant. 27 cas étaient positifs sur 549 analyses effectuées.

Il y a 22 gouvernorats touchés. On a enregistré 25 rétablissements et 23 décès (4 à Sfax, 4 à Sousse, 3 à l’Ariana, 1 au Kef, 1 à Mahdia, 1 à Tataouine, 1 à Bizerte, 2 à Tunis, 2 à Médenine, 1 à La Manouba, 1 à Sidi Bouzid, 1 à Nabeul et un 1 à Ben Arous).

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

Tous nos articles sur le Coronavirus (covid-19) en Tunisie

R.A