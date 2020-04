Déclaration dimpôt : précisions du ministère des Finances sur les prochaines échéances

Le ministère des Finances a apporté, dans un communiqué daté du mardi 7 avril 2020, des précisions pour certaines déclarations d’impôt. Il a, en premier lieu, annoncé l’arrêt à partir du 10 avril courant de la procédure exceptionnelle de déclaration mensuelle pour le mois de février 2020 d’impôt pour les personnes morales non soumises à la télé-déclaration et qui devait se faire électroniquement en effectuant un virement bancaire ou postal avec le montant de la déclaration sur le compte courant numéro 17001000000075566486 et en envoyant la déclaration et ses justificatifs par courrier électronique à Impots.paiement@finances.gov.tn.

Le ministère précise également qu’il informera, en temps voulu, les personnes physiques et morales non-soumises à la télé-déclaration dont les échéances de dépôt de leurs déclarations d’impôt arrivent les 15, 25 et 28 avril de la procédure exceptionnelle à suivre pour le dépôt de leurs déclarations et ceci dans le cadre du respect des procédures du confinement sanitaire général.

Le ministère du Finances avait publié le 24 mars un long communiqué pour expliquer aux contribuables concernés par les déclaration d'impôts en cette période de confinement sanitaire général les étapes à suivre pour le dépôt de leurs déclarations.

A rappeler que la Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020, à cause de la propagation de la pandémie du coronavirus.

Le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 623 cas sur un total de 8.274 dépistages réalisés, à la date du 6 avril courant. 27 cas étaient positifs sur 549 analyses effectuées.

Il y a 22 gouvernorats touchés. On a enregistré 25 rétablissements et 23 décès (4 à Sfax, 4 à Sousse, 3 à l’Ariana, 1 au Kef, 1 à Mahdia, 1 à Tataouine, 1 à Bizerte, 2 à Tunis, 2 à Médenine, 1 à La Manouba, 1 à Sidi Bouzid, 1 à Nabeul et un 1 à Ben Arous).

I.N