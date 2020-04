LARP convoque les ministres de l'Education, de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle

Les élus du peuple, représentés par la cellule de crise, organisent, mercredi 15 avril 2020 à 9h du matin, une session de dialogue avec les ministres de l'Education, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de la Formation professionnelle et de l'Emploi.

La séance sera consacrée aux répercussions de la crise du Covid-19 sur les secteurs de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la formation.

Depuis le 26 mars 2020, les travaux de l’Assemblée des représentants du peuple se tiennent dans le cadre des dispositions exceptionnelles, en vertu desquelles un pouvoir a été délégué à une cellule de crise au sein de l’ARP qui est chargée de la mission de contrôle du gouvernement.

Le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 623 cas sur un total de 8.274 dépistages réalisés, à la date du 6 avril courant. 27 cas étaient positifs sur 549 analyses effectuées.

Il y a 22 gouvernorats touchés. On a enregistré 25 rétablissements et 23 décès (4 à Sfax, 4 à Sousse, 3 à l’Ariana, 1 au Kef, 1 à Mahdia, 1 à Tataouine, 1 à Bizerte, 2 à Tunis, 2 à Médenine, 1 à La Manouba, 1 à Sidi Bouzid, 1 à Nabeul et un 1 à Ben Arous).

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

Tous nos articles sur le Coronavirus (covid-19) en Tunisie

I.N